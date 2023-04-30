Константинов: попытка Украины захватить Крым получит жесткий отпор

Фото: пресс-служба Госсовета Крыма

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что ВСУ получат жесткий отпор, если предпримут попытку захватить Крым. Его слова приводит РИА Новости.

Константинов уверен, что «сапог украинского нациста никогда не ступит на крымскую землю, поэтому пусть продолжают заполнять эфир всевозможными заявлениями». По его мнению, контрнаступление ВСУ начнется только в том случае, если Киеву прикажет Запад.

– Если будет команда из-за океана – пойдут они в наступление, – резюмировал спикер крымского парламента.

Ранее Константинов сообщил, что национализированные объекты в Крыму планируют выставить на аукцион во второй половине 2023 года.

В начале апреля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров готов отразить возможное украинское контрнаступление и заверил, что «никакой катастрофы не будет». Сообщалось также, что в Крыму выстроена современная, глубоко эшелонированная оборона.

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