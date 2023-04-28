Константинов анонсировал аукционы по национализированным объектам в 2023 году

Фото: пресс-служба Госсовета Крыма

Национализированные объекты в Крыму планируют выставить на аукцион во второй половине 2023 года. Об этом «Крым 24» сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

– После законодательного закрепления статуса имущества в качестве республиканского проводятся мероприятия по его инвентаризации, государственному и кадастровому учету, регистрации права собственности республики и постановке его в казну Крыма либо по закреплению его за государственными учреждениями, – рассказал руководитель крымского парламента.

Далее, по его словам, будут приниматься решения о вовлечении национализированного имущества в оборот.

– Предварительно проведение аукциона планируется во второй половине 2023 года, – сообщил Константинов.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что продажи национализированных в Крыму объектов планируют начать в июне. Некоторые предприятия останутся в государственной собственности. В их числе, например, национализированный ранее Бахчисарайский цементный завод.

Напомним, в октябре прошлого года Госсовет Крыма внес изменения в постановление «О вопросах управления собственностью Республики Крым», согласно которым становится возможным признание собственностью республики имущества недружественных стран и их граждан. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать имущество ряда организаций и лиц, связанных с киевским режимом.

На данный момент под национализацию попало около 700 объектов, в том числе собственность украинских олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова, а также кинотеатр бывшего вице-премьера Украины Арсения Яценюка. Работа в этом направлении продолжается. Имущество продадут, а вырученные средства направят на нужды участников СВО.