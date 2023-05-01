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НовостиОбщество1 мая 2023 11:00

В конце недели в Крыму ожидается потепление до 20 градусов

Столбики термометра будут постепенно подниматься
Источник:kp.ru
Уже 5 мая в Крыму можно будет ожидать от 15 до 20 градусов со знаком плюс.

Уже 5 мая в Крыму можно будет ожидать от 15 до 20 градусов со знаком плюс.

Фото: Архив "КП"

В конце рабочей недели в Крыму ожидается повышение температуры, сообщили в региональном гидрометцентре.

Так, после нескольких дней затяжных дождей и прохлады на полуострове наступит весна. столбики термометра, наконец-то, поднимутся до заветных 20 градусов, а ливни прекратятся.

По словам начальника гидрометцентра Татьяны Любецкой, потепление можно будет ждать в период со 2 по 4 мая. Уже 5 мая в Крыму можно будет ожидать от 15 до 20 градусов со знаком плюс.