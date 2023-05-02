Константинов рассказал, когда можно будет установить виновников трагедии в Одессе

Фото: пресс-служба Госсовета Крыма

Установить виновников и точное количество жертв трагедии в одесском Доме профсоюзов, которая произошла 2 мая 2014 года, можно будет после освобождения города. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

– Сегодня – 9-я годовщина трагедии в Одессе. Это преступление так и не расследовано. И уже очевидно, что разобраться в происшедшем 2 мая 2014 года, установить виновников и подлинное количество жертв, можно будет только после освобождения города от нацистской оккупации, – подчеркнул руководитель крымского парламента.

Константинов напомнил, что 2 мая 2014 года в Одессе погибли 42 человека. Обвинение предъявили 26 лицам. В их числе были и пострадавшие. В 2017 году оправдали 19 человек и 17 из них отпустили на свободу.

– В отношении поджигателей Дома профсоюзов такие действия как задержание и судебное разбирательство вообще не предпринимались, – добавил председатель Госсовета.

В прошлом году Европейский суд по правам человека начал рассматривать коллективный иск от 31 человека. Это были пострадавшие и родственники погибших.

– Значимых результатов этих действий пока нет и, похоже, уже не будет, – написал Константинов.

Председатель Госсовета напомнил, что в Одессе 2 мая отмечается как день траура по погибшим.

– Но в условиях военного времени и националистического террора массовые акции, пусть даже самого мирного характера, маловероятны, – заключил Константинов.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что участники убийства в одесском Доме профсоюзов понесут наказание. По его словам, некоторые из виновных уже уничтожены в зоне СВО.