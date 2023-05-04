На Южном берегу Крыма 5 фаворитов метят в Генералы Парада тюльпанов 2023

Finola. Фото: nikitasad.ru

В Крыму подходит к завершению Парад тюльпанов 2023. Никитский сад радует и удивляет двумя сотнями сортов луковичных, из которых самый красивый удостоится звания Генерала.

Задача по выбору красавчика на сегодняшний день упростилась, потому что стали известны имена фаворитов.

- Определилась пятерка лидеров в голосовании на звание Генерала Парада тюльпанов 2023, - сообщили в пресс-службе Никитского ботанического сада.

Теперь нешуточная борьба идет между сортами тюльпанов Finola, Mango Charm, Ice Cream, Cabanna и Monsella.

Mango Charm. Фото: Вера Зыкова/VK

Mango Charm – это, пожалуй, самый волшебный сорт.

- В самом начале цветения у Mango Charm была насыщенная золотистая окраска лепестков, как сочная мякоть спелого манго. А потом сквозь золото стал проступать нежный розовый цвет, постепенно заполнивший весь цветок. С удивлением я наблюдала, как золотистые тюльпаны превращаются в розовые! – рассказала старший научный сотрудник лаборатории цветоводства Никитского ботанического сада Вера Зыкова.

Проголосовать за Генерала можно, перейдя по этой ссылке.

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