Двести сортов луковичных можно увидеть в Крыму на Параде тюльпанов 2023. Фото: Алекс Кедми/VK

Стало известно, когда Парад тюльпанов на Южном берегу Крыма 2023.

- 4 апреля в Никитском ботаническом саду откроется Парад тюльпанов 2023, - сообщили в пресс-службе Сада. - На выставочном поле в открытом грунте высажено 200 сортов тюльпана.

Всего высадили 160 тысяч тюльпанов. Фото: Анна Корякова

Участники весенней выставки, а это свыше 160 тысяч растений, «выстроились» в виде двух масштабных Фениксов.

Феникс - эта сказочная птица, которая символизирует жизненную стойкость, потому что способна возрождаться из пепла.

Полюбоваться волшебными птахами из живых цветов можно со смотровой площадки – тюльпаны специально высадили так, чтобы главную клумбу было хорошо видно с небольшого возвышения.

Тюльпаны бывают разные. Фото: Анна Корякова

При «прорисовке» колоритных пернатых применили новшество – высадили 10 смешанных композиций, то есть сделали ассорти из разных сортов луковичных.

На выставке можно увидеть разные формы и цвета тюльпанов. Фото: Алекс Кедми/VK

На Южном берегу Крыма на Параде тюльпанов 2023 отдали должное хорошо известным сортам селекции Никитского сада таким как «Скиф», «Золото Скифов», «Подарок Ирине» и «Золотые Россыпи».

- Уверены, что наши гости не оставят без внимания яркие новинки - «Свит Парадиз», «Раста Пэррот», «Тропикал», «Нейрод», «Диснейлэнд Пари», «Блэк Каньон», - рассказали в пресс-службе Никитского сада.

Привлекут к себе внимание и махровые сорта разнообразных форм и расцветок. Выставочная клумба очень броская, сочная, колоритная, но при этом и весьма гармоничная.

- Сорта между собой подобраны по высоте, срокам цветения и, конечно же, по цветовой гамме. При сочетании соседних сортов были использованы принципы контраста и нюанса, - отметили специалисты.

Парад тюльпанов будет проходить весь апрель. По доброй традиции в мае наступит кульминация праздника – станет известно «имя» самого красивого цветка, который и назовут Генералом Парада тюльпанов 2023.

В прошлом году такого высокого звания удостоился «Valery Gergiev», в 2021 - «Fabio», в 2020 году - «Алладин».

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