Фото: пресс-служба главы Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов не планирует увеличивать свою охрану после покушения. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Аксенов подчеркнул, что ФСБ сработала оперативно.

– Уровень противодействия терроризму в Крыму достаточный, – добавил глава республики.

Руководитель региона отметил, что сотрудники силовых ведомств круглосуточно находятся на своих местах. Аксенов подчеркнул, что правоохранительная система в Крыму на высоком уровне. Достаточно в республике и добровольческих подразделений.

– Для обеспечения безопасности населения проводится вся необходимая работа. Поэтому и я не нуждаюсь в личной охране, – заключил Аксенов.

Напомним, в ФСБ сообщили о предотвращении покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Силовики накрыли агентурную сеть, члены которой готовили убийства высокопоставленных чиновников РК и намеревались уничтожить элементы транспортной инфраструктуры полуострова.