Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 мая 2023 8:19

Аксенов не планирует увеличивать свою охрану после покушения

По его словам, уровень противодействия терроризму в республике достаточный
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба главы Крыма

Фото: пресс-служба главы Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов не планирует увеличивать свою охрану после покушения. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Аксенов подчеркнул, что ФСБ сработала оперативно.

– Уровень противодействия терроризму в Крыму достаточный, – добавил глава республики.

Руководитель региона отметил, что сотрудники силовых ведомств круглосуточно находятся на своих местах. Аксенов подчеркнул, что правоохранительная система в Крыму на высоком уровне. Достаточно в республике и добровольческих подразделений.

– Для обеспечения безопасности населения проводится вся необходимая работа. Поэтому и я не нуждаюсь в личной охране, – заключил Аксенов.

Напомним, в ФСБ сообщили о предотвращении покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Силовики накрыли агентурную сеть, члены которой готовили убийства высокопоставленных чиновников РК и намеревались уничтожить элементы транспортной инфраструктуры полуострова.