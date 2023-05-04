Прокуратура Крыма проводит проверку по факту ДТП с участием автобуса, перевозившего детей

Фото: МВД по Республике Крым

Прокуратура Республики Крым проводит проверку по факту ДТП с участием автобуса, перевозившего детей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, авария произошла сегодня на Южнобережном шоссе в районе Краснокаменки. По предварительным данным МВД по Республике Крым, водитель Hyundai при повороте не предоставил преимущество микроавтобусу Ford и столкнулся с ним. В автобусе находились водитель и семеро детей.

По информации прокуратуры, в результате аварии есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетние.

– В ходе организованных проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства случившегося, дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, перевозок несовершеннолетних, – сообщили в надзорном ведомстве.

Уже известно, что микроавтобус принадлежит физлицу. Обстоятельства перевозки детей выясняются.

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