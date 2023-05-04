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НовостиПроисшествия4 мая 2023 16:29

Губернатор Севастополя Развожаев: в районе аэродрома Бельбек уничтожен ударный БПЛА

Никакие объекты не пострадали
Дмитрий Коренев
Никакие объекты не пострадали

Никакие объекты не пострадали

Фото: Анастасия ЖУКОВА

Вечером 4 апреля силы противовоздушной обороны сбили ударный беспилотник в районе аэродрома Бельбек в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

– Очередная атака на Севастополь. Около 19 часов силами ПВО уничтожен БПЛА в районе аэродрома Бельбек, – написал он в своем телеграм-канале.

Никакие объекты не пострадали, подчеркнул губернатор. Ситуация находится под контролем.

Напомним, накануне над Крымом сбили два ударных беспилотника. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, повреждений и пострадавших нет.

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