На Южном берегу Крыма выбрали Генерала Парада тюльпанов 2023

Генерал Парада тюльпанов 2023. Фото: Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

В Крыму назвали самый красивый сорт, который стал Генералом Парада 2023.

- Finola избран лучшим из 200, представленных в этом году в открытом грунте, сортов тюльпана, - сообщили в пресс-службе Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН), отметив, что всего было высажено 160 тысяч луковиц.

Самый эффектный цветок выбирали народным голосованием, в котором могли принять участие, все желающие независимо от места жительства, потому что выразить свои симпатии можно было, оставив комментарий на официальном сайте ботанического сада.

На заключительном этапе за престижное звание «боролись» пять сортов тюльпана - Finola, Mango Charm, Ice Cream, Cabanna и Monsella.

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