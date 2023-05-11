В Крыму за 150 миллионов рублей модернизируют канатную дорогу

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В Крыму планируют провести реновации канатной дороги «Мисхор-Ай-Петри», на эти цели потратят 150 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития региона.

– Целью реализации инвестиционного проекта является реновация существующего единого имущественного комплекса, состоящего из объектов и сооружений подвесной канатной дороги, – отметили в ведомстве.

На объекте собираются внедрить автоматизацию по системам безопасности, заменить тяговые тросы, установить систему контроля датчиков температуры вращающихся деталей, обновить электротехническое оборудование. Кроме того, на канатной дороге выполнят ремонтно-восстановительные работы по строительным конструкциям и технологическому оборудованию.

– Планируемый объем инвестиций составит 150 миллионов рублей. Будут сохранены прежние и созданы новые рабочие места, – подчеркнули в министерстве.

Напомним, в Крыму согласованы инвестиционные проекты на сумму более 9,7 миллиарда рублей. Самый крупный из них – строительство современного апарт-комплекса в Саках. В проект вложат более 8,7 миллиарда рублей. Его реализация позволит создать 140 новых рабочих мест. Всего в Крыму реализуется 257 инвестпроектов с общим объемом вложений 455,15 миллиарда рублей.