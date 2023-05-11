Проект железной дороги до аэропорта Симферополя планируют реализовать в 2024 году

Фото: ФГУП «КЖД»

Проект строительства ж/д ветки к аэропорту Симферополя планируется реализовать в 2024 году. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов, его слова передает ТАСС.

– Железную дорогу делать будем, она нужна 100%. Она даст повышение скорости и качество обслуживания, доставки пассажиров к месту назначения. Принципиально – проект будет реализован. Скорее всего, проект будет реализовываться в следующем году, – сказал Аксенов.

Глава республики уточнил, что будет построена ветка на Симферополь и Севастополь. Сообщение будет выстроено по принципу аэроэкспресса. – Из Севастополя пассажир должен доезжать за 40 минут до аэропорта, – добавил Аксенов.

Напомним, в конце апреля Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект железнодорожной дороги к воздушной гавани крымской столицы. Проект предусматривает такие технические решения, как строительство 14 километров электрифицированного железнодорожного пути, укладка семи стрелочных переводов, строительство двух модульных постов, контрольно-пропускного пункта и павильона для обслуживания пассажиров, а также строительство трех пунктов обогрева и кондиционирования для монтеров пути.

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