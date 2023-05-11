В Крыму технический директор Центра гигиены и эпидемиологии задержана за вымогательство и получение взятки

В отношении чиновницы возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 5 статьи 290 УК РФ Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Крыму задержана технический директор органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе». Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, чиновница подозревается в вымогательстве и получении взятки.

По информации ведомства, предприятие, занимающееся производством асфальтобетонной смеси, обратилось в орган инспекции с заявлением на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации санитарно-защитной зоны на производственных участках в Джанкойском и Красноперекопском районах. Чиновница за выдачу положительного заключения о соответствии документации требованиям СанПина потребовала у руководителя организации-проектировщика взятку в размере 75 тысяч рублей, предупредив, что в противном случае выдача разрешительных документов может затянуться на «неопределенный срок».

– После получения денежных средств должностное лицо было задержано сотрудниками управления ФСБ с поличным на месте совершения преступления – в своем кабинете, – говорится в сообщении.

В отношении чиновницы возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 5 статьи 290 УК РФ, ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Крыму осудят экс-чиновницу, присвоившую почти 600 тысяч рублей. На ее счету 14 коррупционных преступлений.

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