В туристический апарт-комплекс в Саках инвестируют более 8,7 млрд рублей

Как сообщила вице-премьер - министр финансов Крыма Ирина Кивико, планируемая сумма инвестиций составит более 8,7 млрд рублей. Фото: rk.gov.ru

В Саках появится современный туристический апарт-комплекс с дендропарком, каскадным бассейном, гастрономическим кварталом с рестораном, фудкортом, кафе, баром, детским кафе и спа-комплексом. Об этом сообщила вице-премьер – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

– Очень интересный проект, который направлен на развитие западной части Крымского полуострова. Планируемая сумма инвестиций составит более 8,7 млрд рублей, что важно для региона – планируется создание 140 новых рабочих мест. Ждем скорейшей реализации, – рассказала Кивико.

Напомним, также в Крыму собираются провести реновацию канатной дороги «Мисхор-Ай-Петри», в проект планируют вложить 150 миллионов рублей. В Ялте за 853 миллиона рублей собираются построить девятиэтажный дом, а в Симферопольском районе – складской комплекс за 42,9 миллиона. Всего в Крыму реализуется 257 инвестпроектов с общим объемом вложений 455,15 миллиарда рублей.

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