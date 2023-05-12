В Крыму ищут 47-летнего жителя Симферополя

Аймет Засеев. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

В Крыму бесследно исчез житель Симферополя. В поисковом отряд «ЛизаАлерт» Крым сообщили:

- Пропал Засеев Амет Майрамович, 47 лет (1975 года рождения), город Симферополь.

Родные и близкие крымчанина уже почти месяц ничего не знают о его судьбе – с 18 апреля 2023 года местонахождение Аймета Засеева неизвестно.

Приметы Аймета Засеева: 175 сантиметров рост, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. В чем был одет пропавший, к сожалению, никто не знает.

Пожалуйста, если вы видели этого человека, то позвоните на горячую линию отряда 88007005452 (звонок бесплатный) или 112.

Напоминаем, что на полуострове до сих пор идут поиски 33-летнего Николая Чиркова, пропавшего 13 апреля 2023 года.

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