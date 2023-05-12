В Евпатории пройдет «Битва шашлычников» 20 мая

Фото: Наталья Семакина

В субботу, 20 мая, с 11 до 15 часов для жителей и гостей Евпатории состоится яркое, а главное, вкусное событие - «Битва шашлычников» лучших заведений города.

Среди участников представлены известные и любимые жителями заведения - «Цех», «Клевое место», «Добрый мангал», а также отель «Ribera». Членами жюри станут покупатели магазина «Новая площадь». Совершив покупку, они получат бланк для голосования, смогут продегустировать шашлык каждого участника и выбрать самый понравившийся.

Итоги будут подведены в тот же день - 20 мая. Победитель получит приз, а главное - звание «Лучшего шашлычника» по мнению покупателей магазина.

Мероприятие пройдет в Евпатории в рамках празднования дня рождения строительного супермаркета «Новая площадь», который продлится с 19 по 21 мая. В эти три дня покупателей магазина ждут скидки до 20%, акции, мастер-классы.

Гостей ждут в Евпатории по адресу: улица Эскадронная, 32. Все подробности мероприятия и новости о событии можно узнать на официальном сайте.

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