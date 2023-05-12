Звуки стрельбы в Севастополе связаны с учениями Черноморского флота

В Севастополе все спокойно Фото: Ирина ГЕРЦ

Громкие звуки, которые могли слышать жители Севастополя, связаны с тренировкой Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев в своем Tg-канале.

- Звуки стрельбы, которые слышно в городе - доносятся с Северной стороны. Это тренировки Черноморского флота в войсковой части, - отметил Михаил Развожаев.

Губернатор подчеркнул, что в городе все спокойно.

Напомним, сегодня, 12 мая, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о сбитом беспилотнике на Западе республики. Отмечается, что пострадавших и разрушений нет.