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НовостиОбщество12 мая 2023 15:49

Звуки стрельбы в Севастополе связаны с учениями Черноморского флота

Развожаев: Звуки стрельбы в Севастополе связаны с тренировкой Черноморского Флота
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
В Севастополе все спокойно

В Севастополе все спокойно

Фото: Ирина ГЕРЦ

Громкие звуки, которые могли слышать жители Севастополя, связаны с тренировкой Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев в своем Tg-канале.

- Звуки стрельбы, которые слышно в городе - доносятся с Северной стороны. Это тренировки Черноморского флота в войсковой части, - отметил Михаил Развожаев.

Губернатор подчеркнул, что в городе все спокойно.

Напомним, сегодня, 12 мая, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о сбитом беспилотнике на Западе республики. Отмечается, что пострадавших и разрушений нет.