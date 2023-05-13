В Симферопольском районе на Тавриде легковушка врезалась в грузовик

Авто пострадало при столкновении с грузовиком. Фото: предоставлено читателем КП-Крым

13 мая в Крыму, а точнее в Симферопольском районе на трассе «Таврида», случилась авария.

- В районе села Донское, на сужении дороги перед строящимся путепроводом Симферополь - Алушта – Ялта, автомобиль LADA Granta врезался в самосвал, - сообщил КП-Крым очевидец инцидента.

Свидетель высказал предположение, что авария произошла из-за лихачества водителя легковушки.

Официальной информации о дорожно-транспортном происшествии нет, поэтому неизвестно есть ли пострадавшие.

Грузовику ДТП не нанесло серьезного урона. Фото: предоставлено читателем КП-Крым

На фото хорошо видно, что отечественный автомобиль довольно серьезно пострадал при столкновении с многотонной махиной, но ДТП мало отразилось на «самочувствии» грузовика-самосвала.

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