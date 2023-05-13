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НовостиПроисшествия13 мая 2023 8:52

В Симферопольском районе на Тавриде легковушка врезалась в грузовик

ДТП случилось в районе строящегося путепровода Симферополь - Алушта - Ялта
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Авто пострадало при столкновении с грузовиком. Фото: предоставлено читателем КП-Крым

Авто пострадало при столкновении с грузовиком. Фото: предоставлено читателем КП-Крым

13 мая в Крыму, а точнее в Симферопольском районе на трассе «Таврида», случилась авария.

- В районе села Донское, на сужении дороги перед строящимся путепроводом Симферополь - Алушта – Ялта, автомобиль LADA Granta врезался в самосвал, - сообщил КП-Крым очевидец инцидента.

Свидетель высказал предположение, что авария произошла из-за лихачества водителя легковушки.

Официальной информации о дорожно-транспортном происшествии нет, поэтому неизвестно есть ли пострадавшие.

Грузовику ДТП не нанесло серьезного урона. Фото: предоставлено читателем КП-Крым

Грузовику ДТП не нанесло серьезного урона. Фото: предоставлено читателем КП-Крым

На фото хорошо видно, что отечественный автомобиль довольно серьезно пострадал при столкновении с многотонной махиной, но ДТП мало отразилось на «самочувствии» грузовика-самосвала.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50