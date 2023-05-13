В Севастополе русла рек чистят от поваленных деревьев бензопилами

В Севастополя готовятся к ливневым дождям. Фото: Севприроднадзор/VK

В Севастополе освобождают русла рек от природного мусора, то есть стволов и веток деревьев, с помощью бензопил. В Севприроднадзоре сообщили, что устраняют угрозы заторов на реках, которые могут спровоцировать затопление местности, если начнутся ливни.

- В настоящее время готовимся к дождевым паводкам в осенне-зимний период и ликвидируем заторы в руслах рек Черная и Бельбек, - отметили в ведомстве.

Этот пост, который появился в социальной сети, подкреплен красочными фото и эффектным видео: бравый мужчина, стоя по колено в воде, бензопилой распиливает мощный ствол дерева, который может стать причиной затора, если на полуострове начнется сезон дождей.

- Тяжелая ручная работа на благо реки Черной, - так подписано короткое 27-секундное видео.

Профилактический работы по очистке - не прихоть и не каприз, ведь два года тому назад на полуострове случился «библейский потоп», были и человеческие жертвы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50