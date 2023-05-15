Два крымских курорта вошли в топ-10 популярных направлений для семейного отдыха в июне 2023

Феодосия.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Крымские курорты Ялта и Феодосия попали в рейтинг мест, где мечтают отдохнуть россияне с детьми и родными в самом начале лета.
Эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, изучив данные заявок, выяснили, что крымские курорты по душе туристам, которые хотят отдохнуть вместе с домочадцами в июне 2023. Ялта и Феодосия замыкают список, который возглавляют Сочи, Анапа и Питер. Нужно отметить что власти Республики Крым в этом курортном сезоне обращают внимание туристов на восточное побережье полуострова.
И так, топ-10 самых популярных направлений для семейного отдыха в июне 2023 (средняя стоимость в рублях ночи):
Сочи, 4453
Анапа, 3072
Санкт-Петербург, 5881
Геленджик, 4384
Ейск, 3127
Кабардинка, 4000
Гагра, 3921
Москва, 4958
Ялта, 5069
Феодосия, 4044
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