Два крымских курорта вошли в топ-10 популярных направлений для семейного отдыха в июне 2023

Феодосия. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымские курорты Ялта и Феодосия попали в рейтинг мест, где мечтают отдохнуть россияне с детьми и родными в самом начале лета.

Эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, изучив данные заявок, выяснили, что крымские курорты по душе туристам, которые хотят отдохнуть вместе с домочадцами в июне 2023. Ялта и Феодосия замыкают список, который возглавляют Сочи, Анапа и Питер. Нужно отметить что власти Республики Крым в этом курортном сезоне обращают внимание туристов на восточное побережье полуострова.

И так, топ-10 самых популярных направлений для семейного отдыха в июне 2023 (средняя стоимость в рублях ночи):

Сочи, 4453

Анапа, 3072

Санкт-Петербург, 5881

Геленджик, 4384

Ейск, 3127

Кабардинка, 4000

Гагра, 3921

Москва, 4958

Ялта, 5069

Феодосия, 4044

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