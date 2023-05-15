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В понедельник, 15 мая, в Севастополе открылся первый офис Сбербанка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

– Двухэтажное здание разместилось возле ТЦ «Муссон» на пересечении с улицей Руднева, – рассказал глава города-героя.

Развожаев отметил, что теперь севастопольцы смогут оформлять банковские карты, открывать вклады, брать ипотеку и потребительские кредиты.

– Открытие Сбера для Севастополя означает, что к нам пришел крупнейший в стране финансовый институт, – подчеркнул он.

Губернатор добавил, что Сбербанк предоставляет огромное количество разнообразных услуг. По его словам, теперь их качество станет выше.

– Второй важный момент – это инвестиции, которые городу очень нужны, ну и конечно это новые возможности для нашего малого и среднего бизнеса. Сбер уже участвует в проектном финансировании, уже есть несколько заявок от застройщиков,– отметил Развожаев.

В июле Сбербанк планирует открыть еще один офис в Севастополе. Он будет заниматься обслуживанием юридических лиц. Кроме того, к началу туристического сезона в городе-герое увеличится количество банкоматов.

Ранее «КП-Крым» писала о том, где открылись филиалы Сбербанка в Крыму в мае 2023.