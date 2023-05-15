Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 мая 2023 10:12

После открытия автодорожной части Крымского моста полуостров посетили 36 млн туристов

За пять лет по мосту проехало порядка 24 млн автомобилей
Дмитрий Коренев
Движение по автомобильной части Крымского моста официально открылось 15 мая 2018 года

Движение по автомобильной части Крымского моста официально открылось 15 мая 2018 года

Фото: Юлия МАРКИНА

За пять лет с момента открытия Крымского моста туристический поток в Крым составил 36,2 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ, передает «Крым 24».

– В течение пяти лет после открытия автодорожной части моста турпоток в Крым составил 36,2 млн человек, – рассказали в Минтрансе.

Движение по автомобильной части Крымского моста официально открылось 15 мая 2018 года. За неполные пять лет по мосту проехало порядка 24 млн автомобилей. В сторону Керчи проехали почти 12 млн транспортных средств, в том числе 131 тыс. автобусов; в сторону Новороссийска – более 11,8 млн ТС, из них автобусов 135 тыс.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50