После открытия автодорожной части Крымского моста полуостров посетили 36 млн туристов

Движение по автомобильной части Крымского моста официально открылось 15 мая 2018 года Фото: Юлия МАРКИНА

За пять лет с момента открытия Крымского моста туристический поток в Крым составил 36,2 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ, передает «Крым 24».

– В течение пяти лет после открытия автодорожной части моста турпоток в Крым составил 36,2 млн человек, – рассказали в Минтрансе.

Движение по автомобильной части Крымского моста официально открылось 15 мая 2018 года. За неполные пять лет по мосту проехало порядка 24 млн автомобилей. В сторону Керчи проехали почти 12 млн транспортных средств, в том числе 131 тыс. автобусов; в сторону Новороссийска – более 11,8 млн ТС, из них автобусов 135 тыс.

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