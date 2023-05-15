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В мероприятиях международного фестиваля «Великое русское слово», который пройдет в Крыму в июне, примут участие иностранные делегации. Об этом сообщил зампредседателя Совмина Крыма – постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов, его слова передает РИА Новости.

– Превращенный в российский бастион Крым вновь готовится принять не только туристов, но и гостей из-за рубежа, которые вскоре прибудут на традиционные праздники, посвященные фестивалю «Великое русское слово», которое все громче звучит в мире как слово борьбы народов за право быть независимыми, самостоятельными и освобожденными от неонацизма, – сказал Мурадов.

По его словам, представители свободолюбивых народов Европы видят в образе Крыма символ и пример самоопределения и освобождения от порабощения и просят провести ряд форумов, в ходе которых можно будет совместными усилиями найти эффективные способы, как «сбросить с европейских стран ярмо неоколониализма и превращения европейцев в расчеловеченные «нетрадиционные» бесполые существа».

Мурадов подчеркнул, что Крым «поможет собратьям вновь стать нормальными и свободными людьми» и поделится с ними опытом самоопределения».

Ранее Георгий Мурадов заявил, что после поставки ВСУ ракет Великобритания рискует превратиться в опустошенную территорию. Ранее Лондон поставил Киеву снаряды с обедненным ураном, дальность поражения ракет Storm Shadow составляет около 250 километров.

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