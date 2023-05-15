В Симферопольском районе разработали 5 генеральных планов сельских поселений

На сегодняшний день в Крыму на доработке находится восемь проектов генеральных планов городов и поселений Фото: Александра Тимощенко

В Симферопольском районе на сегодняшний день продолжают разрабатывать пять генеральных планов сельских поселений. Об этом на заседании заседание Комитета по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу сообщила заместитель министра строительства и архитектуры Республики Крым Виктория Колодчук.

По информации представителя ведомства, проекты будут выполняться за счет средства местного бюджета.

- В настоящее время администрациями муниципальных образований в Республике Крым работы по корректировке генеральных планов продолжаются. Материалы проектов генеральных планов проходят процедуру согласования в соответствии с порядком, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, - отметила Колодчук.

Напомним, на сегодняшний день в Крыму на доработке находится восемь проектов генеральных планов городов и поселений, на стадии разработки – еще два.

При этом, за последний год в республике не утвердили ни один проект в рамках исполнения генерального плана из-за низкого качества разработки.