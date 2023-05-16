В предприятии «Черноморнефтегаз» попросили о налоговых послаблениях из-за убытков

Компания вышла в убыток на 1 млрд 181 миллионов рублей. Фото: "Черноморнефтегаз"

После ракетного обстрела украинскими военными буровых платформ «Черноморнефтегаза» в Крыму добыча природного газа сократилась в 70 раз, рассказал замгендиректора предприятия Олег Гринь в ходе заседания комитета по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Госсовета Крыма.

Как следствие, доходы предприятия сильно снизились, а в первом квартале 2023 года компания «Черноморнефтегаз» вышла в убыток на 1 млрд 181 миллионов рублей.

Так, по словам Олега Гриня, на сегодняшний день основным источником заработка для предприятия является добыча нефти.

- Сегодня компания стала газотранспортной организацией, которая осуществляет транспортировку газа, ранее купленного на бирже, - отметил замгендиректора. - У нас открыта кредитная линия на 2 млрд рублей для реализации мероприятий по закупке газа, чтобы своевременно обеспечить потребности потребителей.

Из-за сокращения производительности на данный момент компания не полностью эксплуатирует морские объекты. В связи с этим Олег Гринь вынес на обсуждение возможность освобождения от налога на новые объекты газотранспортной системы.

- Имущества там (на морских объектах, - Ред.) у нас на 31 млрд рублей, налог по этим объектам составляет больше 364 млн рублей. Кроме этого, хотелось бы рассмотреть возможность освобождения от налога на имущество новые объекты газотранспортной системы. Это, по нашим оценкам, 385 млн рублей в год, - добавил он.