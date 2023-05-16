Аксенов: все планы по реализации инвестпроектов в Крыму остаются в силе

Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова

Все планы по реализации инвестиционных проектов в Республике Крым остаются в силе, несмотря на существующие логистические и другие трудности, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

– Крупные игроки рынка не торопятся принимать решения о вложениях, и это их право, но все инвесторы, с которыми соглашения были заключены ранее, продолжают реализацию. Ни один проект не был отменен, все выполняют свои обязательства в рамках подписанных договоров, – написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Он добавил, что республика помогает инвесторам найти решения возникающих проблем.

Ранее Асенов сообщил, что торжественные линейки в школах Крыма, посвященные празднику Последнего звонка, в целях безопасности пройдут только для выпускников 9 и 11 классов. Мероприятия будут проходить в помещениях учебных учреждений.

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