ГУП РК «Крымгазсети» задолжало «Черноморнефтегазу» 2,7 млрд рублей за 2023 год

Доходы предприятия сильно снизились Фото: Анна САДОВНИКОВА

За I квартал 2023 года предприятие «Крымгазсети» потребили 398,5 млн кубических метров природного газа на 2 734,7 млн рублей у «Черноморнефтегаза». Как сообщил замгендиректора предприятия Олег Гринь в ходе заседания комитета по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Госсовета Крыма, за компанией числится долг еще с 2019 года.

Так, четыре года назад «Крымгазсети» задолжали 1 миллиард 5 миллионов рублей. Тогда Госпредприятие «Черноморнефтегаз» подало несколько исков в Арбитражный суд Республики Крым на республиканское ГУП «Крымгазсети» о взыскании денежных средств.

- Сумма задолженности за потребленный природный газ в 2019 году составляла 1 миллиард 5 миллионов рублей. В связи с этим продолжается начисление пени из-за непогашенной задолженности. Источник оплаты начисленных пеней у контрагента отсутствует, - отметил замгендиректора предприятия.

По словам Олега Гриня, по вопросу снижения задолженности систематически проводятся совещания.

- Контрагентом направлены расчеты в Госкомитет по ценам и тарифам Республики Крым для получения субсидии в размере 100 млн рублей за 2022 год. Госкомитет по ценам и тарифам Республики Крым будет привлечен в качестве третьего лица в судебном споре об условиях договора поставки природного газа для нужд населения на 2023 год, - отметил он и добавил, что вопрос погашения дебиторской задолженности за 2019 год все еще открыт.

Заметим, доходы предприятия сильно снизились, а в первом квартале 2023 года компания «Черноморнефтегаз» вышла в убыток на 1 млрд 181 миллионов рублей, а добыча природного газа сократилась в 70 раз.