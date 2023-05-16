Аксенов: в Крыму меняются условия для застройщиков из-за экономии средств

Фото: пресс-служба главы Крыма

В целях экономии бюджетных средств в Крыму меняются условия для застройщиков. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, была достигнута договоренность об изменениях условий инвестиционных проектов.

– Если ранее инвестор должен был 10% передавать муниципалитету, где производится строительство, «площадями» в рамках инвестсоглашения, теперь он эти 10% вкладывает в инфраструктуру, чтобы не тратить на это бюджетные средства, – цитирует Аксенова агентство РИА Новости.

Глава Крыма уточнил, что это решение распространяется на все инвестпроекты.

Ранее Аксенов сообщил, что все планы по реализации инвестпроектов в Крыму остаются в силе, несмотря на существующие логистические и другие трудности. Глава республики отметил, что крупные игроки рынка не торопятся принимать решения о вложениях. По его словам, все проекты продолжают реализовывать. Аксенов отметил, что республика помогает инвесторам найти решения возникающих проблем.