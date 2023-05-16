В Симферополе осудят работника газобетонного завода, обманувшего 25 клиентов на 5,8 млн рублей

Расследование завершено, дело направлено в суд для рассмотрения по существу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Симферополе перед судом предстанет 42-летний работник газобетонного завода, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

– По версии следствия, мужчина, будучи сотрудником газобетонного завода, в условиях дефицита газобетонного блока предлагал гражданам приобретать у него данную продукцию. Введенные в заблуждение относительно наличия у мужчины полномочий по реализации товара, покупатели передавали ему денежные средства за газобетон, который он не имел возможности предоставить, – рассказали в надзорном ведомстве.

Таким образом мужчина «кинул» 25 клиентов в общей сложности на 5,8 млн рублей.

Расследование завершено, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее КП-Крым писала, что в Феодосии 37-летнего разнорабочего признали виновным в совершении иных действий сексуального характера и развратных действий без применения насилия в отношении детей. Ближайшие восемь лет он проведет в колонии строгого режима.

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