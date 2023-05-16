Правительство РФ направит 2,7 млрд рублей на поддержку занятости в турострасли Крыма и Севастополя

Минэкономразвития РФ разработало проект постановления для дополнительной поддержки занятости в туристической отрасли Крыма и Севастополя Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Минэкономразвития РФ разработало проект постановления для дополнительной поддержки занятости в туристической отрасли Крыма и Севастополя. Документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Согласно постановлению, между 3,5 тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей планируется распределить 2,7 млрд рублей, средства выделят из резервного фонда. Единовременная выплата составит четыре МРОТ на одного сотрудника. Аналогичные меры поддержки предпринимались в прошлом году, тогда выделяли два МРОТ на одного сотрудника. Благодаря этому 2 300 компаний, где работают более 27 тысяч человек, сохранили 80% занятости и продолжили работу.

– Считаю очень важными и своевременными те меры поддержки туристической отрасли Крыма, которые отражены в проекте постановления, – написал в своем телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов. Он отметил, что меры господдержки позволят развивать отрасль, несмотря на существующие трудности.

Ранее Сергей Аксенов сообщил, что все планы по реализации инвестпроектов в Республике Крым остаются в силе, ни один инвестпроект не был отменен, все инвесторы выполняют свои обязательства в рамках подписанных договоров.

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