В Крыму обещают сильный ветер 18 и 19 мая

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В четверг и пятницу, 18 и 19 мая, в Крыму ожидается сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

– 18 и 19 мая в Крыму ожидаются усиление север-восточного ветра 17-22 м/с, – отметили в ведомстве.

Спасатели не исключили, что из-за ветра могут возникнуть ЧС, связанные с авариями на объектах энергетики и ЖКХ. Кроме того, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднения движения автомобилей, особенно на горных перевалах. Порывы также могут привести к падению рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и обрывам линий электропередач.

Напомним, 18 мая 2023 года в Крыму и Севастополе воздух прогреется до плюс 25 градусов. В Крыму ожидается переменная облачность без осадков.