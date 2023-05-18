Появились фото с места схода грузового поезда в Крыму 18 мая 2023 года

Вагоны с зерном 18 мая 2023 года сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма из-за вмешательства посторонних лиц
Фото: Александра Тимощенко
Утром 18 мая 2023 года стало известно о сходе грузового поезда в Симферопольском районе Крыма. Причиной случившегося стало вмешательство посторонних лиц в работу жд-состава.
Сошли с рельсов вагоны товарного состава
Фото: Александра Тимощенко
Публикуем фото с места событий в Симферопольском районе.
Так выглядит поезд
Фото: Александра Тимощенко
Сейчас на месте находятся сотрудники профильных служб. Как сообщили в пресс-службе Минтранса Крыма, восстановить пути планируется к вечеру 18 мая.
Работы по восстановлению движения грузовых и пассажирских составов уже ведутся
Фото: Александра Тимощенко