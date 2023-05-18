Сход грузового состава произошел утром 18 мая в Симферопольском районе Фото: Александра Тимощенко

Утром 18 мая в Крыму сошел с рельсов грузовой поезд, перевозивший зерно. Это произошло в Симферопольском районе. На место незамедлительно прибыли профильные ведомства, а также лично председатель Совмина республики Игорь Михайличенко и министр транспорта Николай Лукашенко. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, пострадавших в результате происшествия нет.

«Комсомолка» узнала, что произошло в Крыму после схода грузового поезда 18 мая 2023 года.

ПРИЧИНА СХОДА ПОЕЗДА В КРЫМУ 18 МАЯ 2023 ГОДА

О произошедшем стало известно в 8:53 18 мая. Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Tg-канале сообщил о временной приостановке движения электропоездов перегоне Симферополь - Севастополь.

- Пассажиры на эти станции будут доставляться автобусами, - написал Олег Крючков.

Как позже сообщили в пресс-службе Крымской железной дороги, вагоны с зерном 18 мая 2023 года сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма из-за вмешательства посторонних лиц в работу жд-транспорта.

- Пострадавших нет. Угрозы экологии нет, - подчеркнули там.

Подробнее о произошедшем станет известно после расследования крымского управления ФСБ. Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, на данный момент эти работы ведутся.

- Сошли с рельсов вагоны товарного состава. Службы разбираются в причинах, и заключение о причинах произошедшего по окончании расследования даст управление ФСБ, - подчеркнул Сергей Аксенов.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О СХОДЕ ПОЕЗДА В СИМФЕРОПОЛЬСКОМ РАЙОНЕ КРЫМА

Работы по восстановлению движения грузовых и пассажирских составов уже ведутся. Сегодня, 18 мая, поезд 008С отправится из Симферополя в 17:15. Пассажиры будут доставлены автобусами, сообщили в пресс-службе КЖД.

На данный момент для перевозки пассажиров пригородных поездов организовано автобусное движение.

От жд-вокзала Симферополя автобусы будут отправляться в 10:30, 12:50, 14:00, 15:30.

От привокзальной площади Бахчисарая в 11:45, 13:55, 15:05 и 16:45.

- Восстановить жд-пути в Симферопольском районе и открыть движение планируется 18 мая к вечеру, - добавили в Минтрансе Крыма.

ФОТО СХОДА ПОЕЗДА В КРЫМУ 18 МАЯ 2023 ГОДА

Так выглядят вагоны Фото: Александра Тимощенко

Публикуем фотографии с места событий.

Сход грузового состава произошел утром 18 мая в Симферопольском районе Фото: Александра Тимощенко

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