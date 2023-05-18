Минтранс РФ: три пригородных поезда в Симферополе отклоняются от графика

Фото: ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания

Три пригородных поезда были задержаны в Симферополе после схода грузового состава с путей в Симферопольском районе, поэтому они отклоняются от графика. Об этом сообщается в телеграм-канале Минтранса РФ.

– На данный момент три пригородных поезда были задержаны в Симферополе и отклоняются от графика: экспресс №7211/7212 Евпатория – Севастополь; экспресс №7202 Севастополь – Евпатория; электропоезд №6933, следовавший по маршруту Симферополь – Севастополь, – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что для урегулирования движения будет скорректировано расписание электропоездов по маршрутам Симферополь – Севастополь и Севастополь – Евпатория. Также будут запущены автобусы от железнодорожного вокзала Симферополя и из Бахчисарая. О восстановлении регулярного сообщения будет сообщено дополнительно.

– Поезд дальнего следования 008С в 17:15 из Севастополя сегодня отправится из Симферополя. Пассажирам, имеющим билет на этот поезд из Севастополя, просим прибыть на вокзал к 16:30. До Симферополя пассажиры будут направлены автобусами. Все остальные поезда «Таврия», отправляющиеся сегодня, следуют по графику, – добавили в Минтрансе.

Как сообщалось ранее, в Симферопольском районе с путей сошли вагоны с зерном. В результате случившегося никто не пострадал.

Движение электропоездов на перегоне Симферополь – Севастополь приостановлено. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что для пассажиров будет организован трансфер автобусами; позднее он сообщил, что причины случившегося станут известны после расследования, которое проведет региональное управление ФСБ.

Спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что причиной схода поезда с рельсов в Симферопольском районе стал подрыв. Движение планируется восстановить в течение суток.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50