Эногастрономический туризм - вид туризма, сочетающий гастрономический и винный туры Фото: Елена КРИВЯКИНА

В Симферополе 60 человек пройдут обучение по направлению «Эногастрономический туризм» (вид туризма, сочетающий гастрономический и винный туры). Накануне, 17 мая, в Симферополе стартовал очередной этап «Школы экскурсоводов», сообщает Крымское информационное агентство.

– Проект мы начали реализовывать в прошлом году и это уже четвертая школа. Аудитория крымских экскурсоводов составляет 1,5 тыс. человек, – приводит агентство слова директора Фонда поддержки предпринимательства Крыма Владислава Ганжары. – Постоянное повышение компетенции в данной категории является для нас приоритетным, поскольку экскурсоводы является очень важной частью туристической отрасли и формируют образ нашего полуострова. Школа, которая открывается сегодня, направлена на эногастрономический туризм.

Обучение проводится Центром «Мой бизнес» Республики Крым при поддержке регионального министерства экономического развития в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Ранее стало известно, что Крым лидирует в России по количеству аттестованных экскурсоводов. Как сообщила зампредседателя комиссии по аттестации гидов и экскурсоводов Екатерина Лукьяненко, с сентября прошлого года свой профессиональный уровень подтвердили уже более 300 человек.

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