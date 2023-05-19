Что в Севастополе ночью делает барсук: симпатяга попал в фотоловушку

Барсук. Фото: Сергей Жданов, Оренбург

В лесах и горах Севастополя немало разного зверья. В пресс-службе Севприроднадзора сообщили:

- Фотоловушками зафиксированы постоянные обитатели леса - дикий кабан, европейская косуля и гвоздь программы - барсук обыкновенный!

Милого толстяка в мультфильмах и кино изображают добрым зверем в красивой шубе с полосатой мордочкой и очень умными глазами. Этакий хлопотливый и серьезный «дядюшка-барсук».

В песнях тоже можно найти строчки про краснокнижного зверя, например, такие «тихо в лесу, только не спит барсук». Хищник действительно не спит - у него сумеречно-ночная активность.

Севастопольские экологи отмечают, что симпатяг стало больше:

- В 2023 году численность барсука на территории города Севастополя составила 33 особи.

Враги барсука – человек, бродячие собака, лисицы и енотовидные собаки.

Кстати, в кадр видео, размещенного в соцсети также попала европейская косуля. От зоркого объектива видеокамеры не ускользнул и «лесной дьявол».

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