«Лесной дьявол» и самый крупный зверь Крыма: кто попал в фотоловушки Севастополя

Фотокамеры зафиксировали передвижение парнокопытных. Фото: Департамент природных ресурсов и экологии города Севастополя/VK
На Крымском полуострове полно разнообразного зверья. Севастопольские чиновники, чтобы получить более точную информацию об обитателях лесов и гор, решили использовать современную технику.
- В рамках контрольно-надзорных и мониторинговых мероприятий в местах обитания диких животных идет установка фотоловушек, - сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии города Севастополя.
Фотоловушки действуют и в темное время суток. Фото: Департамент природных ресурсов и экологии города Севастополя/VK
Устройства зафиксировали, как севастопольским лесам скачут и щипают травку парнокопытные – благородный олень, европейские муфлон и косуля.
Благородный олень. Фото: Александр Костин/ ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK
Благородный олень, кстати, является самым крупным зверем, обитающим на Крымском полуострове. Вес самцов достигает 260 килограммов, а высота в холке около 140 сантиметров!
Попали в кадр и мелкие зверюшки: лисица обыкновенная, заяц русак и куница, которую называют «лесным дьяволом».
Куница - хищный зверь, размером с кошку. Фото: Валерий Звонарев/Архив КП
Такую нелестную кличку неуловимый и и ловкий зверек, размером с домашнюю кошку, получил из-за медно-красного оттенка, который ночью приобретают его глаза.
Но, пожалуй, самый редкий снимок - это фото зайца. Ушастых на полуострове так мало, что их скоро занесут в Красную книгу.
Фотоловушки нельзя снимать с места установки. Фото: Департамент природных ресурсов и экологии города Севастополя/VK
«Трофеи» хороши, что и говорить. Но у севастопольских чиновников вызывает беспокойство судьба самих камер.
Средства фиксации помечены специальными стикерами. Фото: Департамент природных ресурсов и экологии города Севастополя/VK
- Если вам посчастливилось увидеть фотоловушку, не снимайте ее с места установки, это может расцениваться как хищение государственного имущества, - предупреждают в Севприроднадзоре, отмечая, что все средства фиксации помечены специальными стикерами.
Такое предупреждение не относится к братьям нашим меньшим, которые могут позволить себе вытворять перед камерой что угодно.
Лиса, например, возомнив себя белкой или синичкой, вскарабкивалась на дерево, чтобы полакомится шматком сала.
Черные грифы и белоголовые сипы, которых подкармливают протухших мясом, и вовсе устроили у видеокамеры шумный банкет.
Да, жизнь в лесах и горах Крымского полуострова бьет ключом. Но иногда животные попадают в беду, и появляются трогательные кадры спасения, такие как вытаскивание олененка из грязи.
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