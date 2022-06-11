Появилось отталкивающее видео кормежки стервятников в Крыму

Стервятники с удовольствием обедают в импровизированной столовой. Фото: Григорий Прокопов

Сентиментальными кормушками с хлебными крошками для птичек никого не удивишь. Принято угощать зимой несоленым салом и обаятельных синичек, которым иногда составляют компанию хитрющие лисы.

В Крыму тоже любят пернатых и кормят их субпродуктами с душком. На видео, которое появилось в соцсети, десятка два стервятников энергично терзают клювами неживую плоть, издавая клокочущие звуки. Зрелище совсем не гламурное и здорово смахивает на триллер. На деле нет и речи о каком-то ужасе, а наоборот о благом деле - птиц спасают таким образом от вымирания.

- В рамках выполнения Государственного задания на 2022 года, сотрудники ГАУ РК «Алуштинское лесоохотничье хозяйство» осуществили первые две мясные подкормки черных грифов на отведенных подкормочных площадках, - такой пост сопровождает это на первый взгляд зловещее видео.

«Столовки» для черных грифов и белоголовых сипов обустроили на плато горы Чатыр-Даг и Бабуган-яйла.

В лесоохотничьем хозяйстве уже не в первый раз делают «банкеты» для малоприятных внешне птиц, занесенных в Красную книгу.

Для краснокнижных падальщиков приготовили угощение. Фото: Алуштинское лесоохотничье хозяйство/VK

Только в этом году планируется 14 подкормок – по 7 на каждой из площадок, а это примерно около 3 тонн не первой свежести мясных субпродуктов. Такие уж у стервятников гастрономические пристрастия и в этом нет их вины - природа уготовили птахам роль санитаров, которые питаются падалью.

Да и подкормка стервятников – не прихоть и не каприз, а суровая необходимость.

- Черный гриф включен в Европейский красный список и находится под угрозой исчезновения. Основные причины: ухудшение кормовой базы, отлов, отстрел, беспокойство, - отметили в лесоохотничьем хозяйстве.

Вот приходиться устраивать «банкеты», чтобы спасти грифов от исчезновения.

В Крыму также белоголовых сипов разводят в неволе, а иногда привозят издалека, чтобы выпустить на волю.

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