В Симферополе редкие стервятники сели на яйца

Падальщики сидят на кладке по очереди. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

В столице Крыма краснокнижные белоголовые сипы, живущие в вольере Детского парка, решили обзавестись потомством.

Белоголовые сипы живут в вольере Детского парка Симферополя. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

- Самка отложила яйцо и птицы приступили к высиживанию, - сообщили в МБУК «Парки столицы» (г. Симферополь), - Это редкое явление в условиях неволи. Поэтому сотрудники зооуголка особенно стараются оберегать покой будущих родителей.

Стервятники, хоть внешне мало похожи на лебедей, но также моногамны и создают свои пары на долгие годы. Делят они поровну и родительские заботы о еще невылупившимся птенце. Падальщики насиживают яйцо, сменяя один другого через сутки-двое в течение 50 дней.

Остается надеяться, что весной вылупится еще один падальщик. Для такого оптимистичного прогноза есть основание: в 2020 году стервятники успешно вывели птенца. Первенец отлично себя чувствует. Он вырос и размером уже примерно, как родители: белоголовый сип - одна из крупнейших в мире птиц, вес достигает 11 килограммов, размах крыльев до 2,8 метра.

Птица занесена в Красную книгу. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

В Крыму стервятников осталось раз-два и обчелся. На полуострове краснокнижных птиц, чтобы уберечь от исчезновения регулярно подкармливают. «Банкет» для черных грифов и белоголовых сипов устраивают несколько раз в год. Для редких птиц на плато горы Чатыр-Даг и плато Бабуган-яйла выкладывают субпродукты, которые предварительно подержали в тепле, чтобы они протухли. Такой уж специфические гастрономические привязанности у сипов и грифов, которые в природе выполняют функцию санитаров.

Специалисты, подкармливая падальщиков, стараются помочь им выжить в нынешних непростых условиях: стервятники вымирают из-за скудной кормовой базы, отлова, отстрела и вездесущих туристов, которые их тревожат.

Зоозащитники из Архангельска, чтобы сохранить вид, привезли на Крымский полуостров и выпустили на волю белоголового сипа по кличке Арли, которого они выхаживали два года.

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