В Крыму устроили «банкет» для редких падальщиков

Черные грифы Крыма. Фото: Минприроды РК

Крымские горы облюбовали для ПМЖ черные грифы, которые внесены в Красную книгу, и власти пытаются спасти редкого падальщика от исчезновения.

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- Осуществили мясную подкормку черных грифов на плато горы Чатыр-Даг и плато Бабуган-яйла, - такое сообщение появилось в соцсети на странице ГАУ РК «Алуштинское лесоохотничье хозяйство».

Это третий по счету «банкет» для птиц, который оплачивает бюджет.

Специалисты, подкармливая падальщиков протухшими субпродуктами, стараются помочь им выжить в нынешних непростых условиях.

Черные грифы вымирают из-за ухудшения кормовой базы, отлова, отстрела и вездесущих туристов, которые их тревожат.

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- Спасти грифов можно подкормками, охраной мест гнездования и созданием банка генофонда, разводя птицу в неволе, - считают специалисты.

В Минприроде РК сообщили, что всего на 2021 год запланировано 14 подкормок, для которых будет закуплено около 3 тонн мяса.

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