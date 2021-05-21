В Крыму за бюджетный счет накормят вымирающих падальщиков

У птичек хороший аппетит. Фото: Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым

Крупные птицы терзают клювами неживую плоть на горном склоне.

Такая картина может довести до потери пульса слабонервного человека. Фильм ужасов?! Проделки маньяка-душегуба?! Нет, на деле все просто и никого криминала.

Крым богат на разнообразную живность: есть и кабаны, и олени, и лисички. Выбрали полуостров для ПМЖ и малосимпатичные внешне стервятники. Правда, дела у местных черных грифов и белоголовых сипов идут не очень - эти редкие птицы занесены в Красную книгу Российской Федерации и Международную Красную книгу.

Численность птиц-падальщиков неуклонно сокращается. Основная причина - ухудшение кормовой базы. Крымская популяция этой птицы находится на грани вымирания, - бьют тревогу ученые, отмечая, что для спасения грифов нужно их подкармливать и оберегать места гнездования.

- Всего на 2021 год запланировано 14 подкормок, для которых будет закуплено около 3 тонн мяса, - сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК.

На фото и видео как раз и запечатлен «банкет» падальщиков, который, спасая их от вымирания, организовали за государственный счет. В мае полянки с мясными субпродуктами «накрыли» на плато горы Чатыр-Даг и Бабуган-яйла.

Подкормочные площадки пустовали недолго - угощение, которое специально подали с запашком, привлекло внимание оголодавших черных грифов и белоголовых сипов.

Кто знает, может на званый обед прилетел и белоголовый сип Арли, которого два года выхаживали зоозащитники Архангельска. Когда птичка окрепла и набралась силенок, ее привезли в Крым и выпустили в горах.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трогательное видео: Как в Крыму выпустили стервятника Арли, два года жившего в неволе

Белоголового сипа выхаживали зоозащитники Архангельска (подробнее)