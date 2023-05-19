Константинов: Крым потребует от Украины возместить ущерб от терактов

Фото: пресс-служба Госсовета Крыма

Крым потребует от Украины возместить ущерб, нанесенный полуострову в результате террористических актов. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

Ранее крымские власти заявляли о намерении привлечь Украину к ответственности за все пять блокад полуострова: водную, энергетическую, продовольственную, транспортную и банковскую.

– Мы планируем добавить новые претензии, оценить ущерб, нанесенный Крыму, в первую очередь, в результате террористических актов, причастность к которым киевские преступники уже и не скрывают, – сказал Константинов агентству РИА Новости.

Руководитель регионального парламента добавил, что далее претензии будут предъявлены Украине.

Напомним, Константинов сообщил, что Крым обязательно предъявит Украине требование возместить ущерб, нанесенный региону в результате теракта на Крымском мосту.