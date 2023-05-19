В Керчи построят три новых спортивных объекта

Керчь Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Три новых спортивных объекта появятся в Керчи. Об этом рассказал мэр Святослав Брусаков в ходе прямого эфира, организованного Центром управления регионом.

Улучшить спортивную инфраструктуру планируется за счет бюджетных средств, а также благодаря достигнутым инвестиционным соглашениям.

– На прошлой неделе к нам приезжал представитель нашего легендарного фигуриста Ильи Авербуха. Мы уже осмотрели локацию, где будет построен ледовый дворец. Он будет располагаться на месте надувного катка, который есть сегодня. Там будет большой хороший ледовый дворец со всей инфраструктурой, – рассказал градоначальник.

Кроме того, на территории стадиона школы №26 стартовало строительство большого модульного зала для занятий художественной гимнастикой. Объект будет сдан до конца ноября.

Еще одним подарком для керчан станет обновленный скейт-парк возле зоны отдыха «Черепашка».

Ранее КП-Крым писала, что в симферопольской школе №4 капитально отремонтируют стадион, на разработку проекта выделили 2 млн 800 тыс. рублей. Документация должна быть разработана до 15 октября

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