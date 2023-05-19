Путин потребовал скорее достроить Соборную мечеть в Симферополе

Фото: пресс-служба Кремля

Строительство соборной мечети в Симферополе нужно заканчивать скорее. Об этом на заседании Совета по межнациональным отношениям заявил президент России Владимир Путин.

Заместитель председателя Совета крымских татар при главе Крыма Чингиз Якубов рассказал о строительстве и реконструкции новых православных храмов и мечетей.

– Вы упомянули о Соборной мечети в Симферополе. Об этом действительно мечтали многие поколения крымских татар и вообще мусульман, проживающих в Крыму, – сказал глава государства.

Путин отметил, что ничего подобного не возводилось ни в советскую эпоху, ни в тот период, когда Крым находился в составе Украины. Президент поинтересовался, в каком состоянии сейчас находится мечеть. Якубов ответил, что строительство находится на завершающей стадии. Он предположил, что все работы закончат через три-четыре месяца. Глава государства отметил, что переговорит с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

– Если надо чем-то помочь, пусть скажет тогда. Надо завершать. Строительство длится уже достаточно давно, надо завершать, – заключил Путин.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что строительные работы на Соборной мечети в Симферополе планируют завершить в 2023 году. Он отметил, что строительством занимается частный подрядчик, и бюджетные средства на возведение мечети не расходовались. Аксенов отметил, что в настоящее время имеются проблемы с логистикой, поскольку часть материалов доставляли в Крым из-за границы. Глава Крыма добавил, что предъявлять подрядчику претензии и говорить о срывах сроков нет необходимости, поскольку на это есть объективные причины.