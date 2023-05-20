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НовостиОбщество20 мая 2023 8:26

Керченская паромная переправа перевезла 152 тысячи пассажиров

Паромы выполнили 3769 рейсов
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Керченская паромная переправа. Фото: Евгения ГУСЕВА/архив КП

Керченская паромная переправа. Фото: Евгения ГУСЕВА/архив КП

С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 20 мая через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 152 261 пассажир. Такую статистику озвучили в министерстве транспорта России.

В ведомстве также сообщили, что морским транспортом через пролив перевезли 122 633 единицы автотранспорта и 15 471 железнодорожный вагон.

Всего паромы, соединяющие берега Крыма с Краснодарским краем выполнено 3 769 рейсов.

Паромы – это метеозависимый транспорт, прогнозы же на утро 20 мая не совсем благоприятные.

Синоптики напоминают об актуальности штормового предупреждения. Причина – мощный норд-ост, так моряки называют северо-восточный ветер, до 15 м/сек. И такое обстоятельство не самым лучшим образом сказывается на логистике перевозок, ведь движение грузовиков по Крымскому мосту пока запускать не будут.

Высота волн в Керченском проливе до одного метра, температура воздуха до плюс 24 градусов, вода прогрелась до плюс 18 градусов.

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