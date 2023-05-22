Соцсети возмутил автолюбитель, сбивший в Бахчисарайском районе котенка

Инцидент произошел в Бахчисарайском районе. Фото: Diana Abdulatova/Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK

В Крыму автолюбитель переехал котенка на обочине дороги в Бахчисарайском районе. Малоприятное событие прошло бы незамеченным, но в одном из крымских пабликов появился весьма эмоциональный пост.

- Мужчина, сбивший котенка перед Красным Маком на обочине, я обращаюсь к тебе! Ты сбил бедолагу и даже не соизволил остановиться! У тебя там ничего не екает? – взывает к совести автолюбителя возмущенный очевидец.

Девушка рассказала, что автолюбитель видел животное, но даже не сделал попытки избежать наезда:

- Со мной рядом дочка сидела, так она была шокирована этим!

Пользователи соцсети выразили свое отношение в комментариях.

- Недавно ехала, так голубь кинулся под колеса автомобиля, но водитель даже не притормозил, - написал один из пользователей соцсети.

- А если он не заметил? И какие действия должны были быть? – поинтересовался другой.

- Невозможно не заметить, что ты сбил животное, стук все равно какой-то будет. Нужно хотя бы убрать с дороги.

Напоминаем, под Алуштой в ДТП погиб водитель, сбивший зайца. Мужчина вышел из салона проверить состояние животного, но сам попал под колеса.

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