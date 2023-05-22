В крымских школах 22 мая звенит последний звонок

В этом году в торжественные линейки на последний звонок в школах Крыма проводятся только для выпускников 9-х и 11-х классов Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Сегодня, 22 мая, в школах Крыма звенит последний звонок. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил выпускников с этим событием, текст поздравления опубликован в его телеграм-канале.

– Будьте достойными гражданами нашей страны! Помните о подвигах предков, о тех примерах мужества, патриотизма и любви к Родине, которые сегодня показывают участники специальной военной операции. Это тот духовный фундамент, на котором строится будущее России и Крыма, – написал глава республики.

Напомним, в этом году в торжественные линейки на последний звонок в школах Крыма проводятся только для выпускников 9-х и 11-х классов. Мероприятия проходят в помещениях школ в присутствии родителей. Решение принято в целях безопасности.

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