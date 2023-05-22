Глава Крыма показал, как выглядел в школьные годы

Фото: t.me/Aksenov82

Сегодня, 22 мая, в крымских школах звучит последний звонок. Глава Республики Крым Сергей Аксенов опубликовал в своем телеграм-канале пост с поздравлением и приложил к нему свою фотографию школьных лет.

– Перед вами, друзья, открыты все пути. Дерзайте, мечтайте, ищите свою дорогу в жизни, не останавливайтесь на достигнутом. Уверен, каждый из вас способен воплотить в жизнь свои мечты. В этом вам помогут знания и труд, упорство и вера в свои силы, – написал глава республики.

Напомним, в этом году на полуострове решили изменить формат торжественной линейки. В целях безопасности линейки проводятся только для выпускников девятых и одиннадцатых классов, мероприятия проходят в спортзалах и фойе учебных заведений. Остальные ребята смогут отметить окончание учебного года в своих классах.

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