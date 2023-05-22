В Симферополе 23 мая отключат свет на 14 улицах

Свет пропадет на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

23 мая в Симферополе частично отключат электричество на 14 улицах, двух переулках и одном проезде.

В пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что перебои с электроснабжением произойдут с 8.00 до 17.00.

Выходит, что гости и жители Симферополя несколько часов будут лишены благ цивилизации, которые они получают, пользуясь компьютерами, телевизорами, утюгами и микроволновками. Плановые отключения произойдут из-за ремонта электросетей.

Где не будет света в Симферополе 23 мая 2023:

улица Гавена, 2-6/36 , 6/37;

переулок Гавена, 8-12 ;

улица Миллера, 2/6-6/20 , 3-5 ;

улица Новороссийская, 6/26, 7/46;

улица Ушакова, 6/15-6/21 , 3/6-3/14 ;

улица Казанская, 12-34 , 1-25 ;

улица Карла Маркса, 40-58 ;

улица Винницкая, 146-172 , 13-23 ;

улица Телефонный спуск, 21;

улица Связистов, 142-174 , 131-159 ;

улица Высотная/улица Бархатовой, 138-160 , 90, 139-167 ;

переулок Конечный, 2-16 , 5-13 ;

улица Петровская балка, 318-340 , 285-305 ;

улица Производственная, 6-56 ;

улица Тарабукина, 165-167 ;

проезд Второй Петровский, 1-3 .

Напоминаем, что прокуратура Крыма проводит проверку по факту отключения света в Симферополе, которое произошло из-за штормового ветра 21 мая 2023.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50