Прокуратура проводит проверку по факту отключения света в Симферополе

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с ограничением электроснабжения в Симферополе и Симферопольском районе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщалось ранее, в крымской столице в результате аварии на линии электропередачи произошло технологическое отключение электроэнергии. Отключенная нагрузка составила 42 мегаватта.

Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» сразу же приступили к ликвидации последствий аварии. В 03:03 энергоснабжение было полностью восстановлено. Причиной масштабного отключения электроэнергии стал обрыв проводов из-за сильного ветра.

Прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Сотрудники ведомства оценят соблюдение законодательства при предоставлении услуг населению, своевременность проведения ремонта, а также работу аварийных служб.

– Ход и результаты проверки взяты на контроль в прокуратуре, – говорится в сообщении.